Con programas de posgrado de calidad, INIRENA celebra su 31 aniversario en Morelia

Con programas de posgrado de calidad, INIRENA celebra su 31 aniversario en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 17:25:15
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Morelia, Michoacán, a 17 de marzo de 2026.-  Al asistir a la conmemoración del 31 aniversario del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales (INIRENA), el coordinador de la Investigación Científica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Jaime Espino Valencia, destacó que los programas educativos de la dependencia se encuentran dentro del Sistema Nacional de Posgrados de Calidad, derivado del cumplimiento que han tenido con los parámetros científicos, de personal académico, infraestructura y de servicios que brinda a las y los alumnos. 

Al asistir al evento con la representación de la rectora Yarabí Ávila González, el funcionario felicitó a la comunidad docente, administrativa y estudiantil, tras referir que en estos 31 años en el INIRENA se han logrado consolidar muchos proyectos, sobre todo de vida.

En este marco, reconoció las líneas de investigación del Instituto en materia de conservación de la biodiversidad, manejo sustentable de recursos naturales, la restauración ecológica, la prevención de la contaminación y el desarrollo sustentable regional con el objetivo de generar conocimiento y ponerlo al servicio de la sociedad.

De igual forma, destacó la participación que ha tenido el INIRENA con diferentes dependencias académicas de la UMSNH, e hizo una invitación para que continúen con la divulgación de la ciencia a través del trabajo diario.

Finalmente, Espino Valencia, afirmó que el Instituto está comprometido con el bien común y con el desarrollo de conocimiento en materia ambiental en aras de resolver los desafíos y dar respuesta y solución a los problemas actuales. 

Por su parte, la directora del INIRENA, Grecia Huape Padilla, comentó que desde su fundación, la dependencia a su cargo surgió como una expresión del compromiso histórico de la UMSNH con la investigación científica y con la comprensión responsable de la relación entre sociedad y naturaleza. 

Apuntó que el INIRENA ha buscado construir conocimiento interdisciplinario que integre saber científico, reflexión crítica y compromiso social, tras señalar que hoy se enfrentan desafíos ambientales sin precedentes, tales como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la degradación de ecosistemas y desigualdades socioambientales que afectan especialmente a las comunidades más vulnerables. 

“Frente a este escenario, la universidad pública adquiere un papel fundamental como espacio de pensamiento crítico y generación de alternativas”.

Nuestra aspiración, añadió, es consolidarnos como un referente académico y científico que contribuya a la toma de decisiones informadas y al bienestar social y ambiental, articulando esfuerzos entre academia, sociedad y gobierno, y refirió que el INIRENA se proyecta como un espacio que fortalecerá la investigación interdisciplinaria, la innovación científica y la vinculación social, formando nuevas generaciones capaces de enfrentar los retos ambientales desde el conocimiento, la sensibilidad social y la responsabilidad ética.

“Deseo expresar un profundo y sincero agradecimiento a nuestra rectora, la doctora Yarabi Avila, cuyo respaldo institucional ha sido esencial para fortalecer el desarrollo académico del Instituto. Su apoyo refleja una visión universitaria que reconoce la investigación científica como motor de transformación social y como pilar del futuro universitario”, enfatizó.

Noventa Grados
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