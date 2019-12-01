Con mil 300 nuevos estudiantes inician inducción en la UT San Juan

Querétaro, Querétaro, 28 de agosto del 2025.- Alrededor de mil 300 alumnas y alumnos iniciaron el curso de inducción al modelo educativo de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan), lo que representa la matrícula de nuevo ingreso más alta en su historia, y que permitirá fortalecer la integración de las y los jóvenes que, luego de haber aprobado el proceso de selección, se incorporan este ciclo escolar a la institución.

El rector de la UT San Juan, Fernando Ferrusca Ortiz, detalló que, durante la inducción, los nuevos integrantes de la comunidad universitaria conocen a sus docentes y tutores, quienes cuentan con una sólida preparación y experiencia pues, comenta, son especialistas con trayectoria en investigación, docencia y colaboración con el sector productivo; factor que garantiza la eficacia de la enseñanza y contribuye al desarrollo de profesionistas altamente competitivos.

“La UT San Juan se ha destacado como una universidad que brinda una educación de calidad, sustentada en programas académicos pertinentes y en un modelo educativo que vincula de manera directa el conocimiento teórico con la práctica profesional, lo que ha permitido que, a lo largo de sus 27 años de trayectoria, se consolide como una institución reconocida por su compromiso con la excelencia académica y la formación integral de sus alumnos”, destacó.

El curso de inducción contempla también actividades de integración, talleres de habilidades socioemocionales, así como sesiones informativas sobre los diferentes servicios que la UT San Juan pone a disposición de su comunidad estudiantil, entre ellos: tutorías académicas, programas de movilidad internacional, actividades culturales y deportivas, además de mecanismos de vinculación con el entorno empresarial.

A través de estas acciones, la Universidad Tecnológica de San Juan del Río busca generar un sentido de pertenencia en los nuevos estudiantes y reafirmar su compromiso de impulsar una formación que trascienda lo académico, fomentando valores, responsabilidad social y trabajo colaborativo, lo que la mantiene como un referente educativo en la región y como un aliado estratégico del sector productivo para la formación de capital humano que responda a los retos actuales.