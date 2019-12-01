Con mil 300 nuevos estudiantes inician inducción en la UT San Juan

Con mil 300 nuevos estudiantes inician inducción en la UT San Juan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 13:49:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 28 de agosto del 2025.- Alrededor de mil 300 alumnas y alumnos iniciaron el curso de inducción al modelo educativo de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan), lo que representa la matrícula de nuevo ingreso más alta en su historia, y que permitirá fortalecer la integración de las y los jóvenes que, luego de haber aprobado el proceso de selección, se incorporan este ciclo escolar a la institución.

El rector de la UT San Juan, Fernando Ferrusca Ortiz, detalló que, durante la inducción, los nuevos integrantes de la comunidad universitaria conocen a sus docentes y tutores, quienes cuentan con una sólida preparación y experiencia pues, comenta, son especialistas con trayectoria en investigación, docencia y colaboración con el sector productivo; factor que garantiza la eficacia de la enseñanza y contribuye al desarrollo de profesionistas altamente competitivos.

“La UT San Juan se ha destacado como una universidad que brinda una educación de calidad, sustentada en programas académicos pertinentes y en un modelo educativo que vincula de manera directa el conocimiento teórico con la práctica profesional, lo que ha permitido que, a lo largo de sus 27 años de trayectoria, se consolide como una institución reconocida por su compromiso con la excelencia académica y la formación integral de sus alumnos”, destacó.

El curso de inducción contempla también actividades de integración, talleres de habilidades socioemocionales, así como sesiones informativas sobre los diferentes servicios que la UT San Juan pone a disposición de su comunidad estudiantil, entre ellos: tutorías académicas, programas de movilidad internacional, actividades culturales y deportivas, además de mecanismos de vinculación con el entorno empresarial.

A través de estas acciones, la Universidad Tecnológica de San Juan del Río busca generar un sentido de pertenencia en los nuevos estudiantes y reafirmar su compromiso de impulsar una formación que trascienda lo académico, fomentando valores, responsabilidad social y trabajo colaborativo, lo que la mantiene como un referente educativo en la región y como un aliado estratégico del sector productivo para la formación de capital humano que responda a los retos actuales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan cuerpo de una mujer junto a la Autopista Siglo XXI, en La Huacana, Michoacán 
Balean a mujer en una “cachimba” de Tarímbaro, Michoacán, resultó herida 
Aseguran 530 kilos de estupefacientes con valor de 144 mdp en Tamaulipas; tenía como destino EEUU
SSPC emite recomendaciones de inclusión y seguridad digital en el marco del Día Nacional de las Personas Mayores
Más información de la categoria
Aseguran 530 kilos de estupefacientes con valor de 144 mdp en Tamaulipas; tenía como destino EEUU
Sigue desaparecido queretano en Jalisco; acudió a supuesta entrevista de trabajo y ya no volvió
Luis Cárdenas Palomino recibe sentencia de poco más de 5 años por tortura
EEUU ofrece millonaria recompensa por Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín Guzmán
Comentarios