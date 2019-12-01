Querétaro, Querétaro, 27 de noviembre de 2026.- Con la entrega de los premios “Legado”, impulsada por alumnos del programa de liderazgo Vértice, la Universidad Anáhuac Querétaro cerró el ciclo conmemorativo de su vigésimo aniversario con una ceremonia dedicada a reconocer trayectorias con impacto en el ámbito académico, cultural, empresarial, social y público de Querétaro y del país, confirmó Luis Eduardo Alverde Montemayor, rector de la Máxima Casa de Estudios.

Refirió que la gala reunió a integrantes de la comunidad universitaria, empresarios, servidores públicos y figuras de proyección nacional en un encuentro orientado a conectar la experiencia de los galardonados con la formación de las nuevas generaciones.

“Esta iniciativa partió del programa Vértice, integrante de los ocho Programas de Liderazgo y Excelencia Anáhuac (PLEAS), que coordinó el proceso de postulación y selección en 20 categorías agrupadas en cuatro bloques: Innovación y Futuro, Excelencia Profesional y Liderazgo, Cultura, Identidad y Proyección Social, y Trascendencia Social y Bien Común”.

El contexto: 20 años de presencia en el ecosistema educativo de Querétaro

Refirió que la clausura de las celebraciones por los dos decenios de la institución llega en un momento de consolidación para el campus queretano, que a lo largo de estas dos décadas ha ampliado su oferta académica, su infraestructura y su vinculación con los sectores productivo, social y de gobierno en la zona metropolitana.

“En el plano local y regional, la lista de reconocidos reflejó ese cruce entre la vida universitaria y el entorno público y empresarial de Querétaro, al incluir perfiles locales y estatales, como el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, dentro del bloque de Trascendencia Social y Bien Común, junto a figuras nacionales de la ciencia, la cultura, los derechos humanos y el emprendimiento tecnológico”.

Alverde Montemayor, felicitó a los alumnos organizadores de esta primera edición y los instó a asumir un liderazgo de acción positiva, a trazar planes y a concretar metas con impacto social. Por su parte, la directora del programa PLEAS, Mtra. Karla Fernández, destacó que la planeación del evento forma parte del modelo de formación integral que busca desarrollar competencias en liderazgo, cultura, emprendimiento, innovación y compromiso social.

“El galardón de Innovación y Futuro fue para Valeria Gálvez González, Omar Hernández Márquez, Pablo Galindo, Santiago González Hernández, Maricarmen Presa, Eric Núñez y Marcus Dantus; el de Excelencia Profesional y Liderazgo fue para Karina Martínez, Arturo Iván Pérez, Tania Palacios Kuri, P. Jean Christophe Poncet, Araceli Zapatero Gutiérrez, José Ignacio de Nicolás y Sylvia Irene Schmelkes del Valle; el de Cultura, Identidad y Proyección Social: María Paula Galván, Sandra Fabiola Aljura Benavides, Clio Yohanan Bárcenas Escalona, Susana Cardoso, Andrea Jiménez, Susana López Charretón y Gabriela Ortiz Torres y el galardón de Trascendencia Social y Bien Común fue para Maru Estrada, Francisco Álvarez, Gemma Vergara-Lope de Alba, Carlota de la Garza Martins, Ana Lorena Delgadillo Pérez, José Aristeo Sarukhán Kermez, Norma Romero Vázquez y Felifer Macías Olvera.