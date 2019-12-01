Con amplio campo laboral en México y en el extranjero, UMSNH lanza programa en Ciencias Aplicadas en Tecnología de Soldadura

Morelia, Michoacán, a 16 de marzo de 2026.- Con un amplio campo laboral tanto en México como en el extrajero, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) oferta el nuevo programa de Profesional Asociado en Ciencias Aplicadas en Tecnología de Soldadura, el cual fue creado en la gestión de la rectora Yarabí Ávila González.

Al respecto, el director de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Roberto Cadenas Tovar, precisó que el Plan de Estudios fue elaborado de manera conjunta con el Instituto de Investigaciones en Metalurgia y Materiales (IIMM).

Afirmó que hoy en día, las y los soldadores son profesionales altamente calificados que tienen una formación muy rigurosa, tras referir que en sectores de la industria naval, automotriz, aeroespacial, así como en la construcción de maquinaria pesada, la fabricación de estructuras metálicas para edificios y equipos para la industria petrolera requieren de soldadores con competencias certificadas, aunado a que dichos sectores ya están requiriendo un título universitario.

El directivo nicolaita comentó que las egresadas y egresados de este programa contarán con las habilidades, aptitudes, los conocimientos y competencias necesarias para integrarse de inmediato a cualquier de estos sectores productivos, y refirió que la carrera tendrá una duraciòn de tres años en modalidad mixta.

“El Plan de Estudios responde a la necesidad de formar profesionales especializados en soldadura para atender la demanda laboral regional, nacional, y también incursionar en la internacional, decirles que Michoacán cuenta con industrias que requieren de estos especialistas en sus grandes centros de desarrollo económico-industrial como el puerto de Lázaro Cárdenas, recordemos que la zona norte del Estado es parte del Bajío mexicano que es un centro manufacturero y un corredor industrial de los más importantes del país”.

Compartió que la UMSNH cuenta con un convenio de colaboración con el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Soldadura localizado en Monterrey, Nuevo León, el cual recibe constantemente solicitudes de empresas estadounidenses y canadienses en busca de soldadores, “y nos refieren que normalmente no alcanzan a cubrir por mucho esa demanda de soldadores, por lo que nuestra Universidad con este vinculo que tenemos puede apoyar para enviar a nuestros egresados a cubrir parte de esa demanda”.

Lo anterior, sostuvo Cadenas Tovar, es parte de las oportunidades que la Facultad de Ingeniería Mecánica desea ofrecer a las y los nicolaitas que concluyan este programa educativo. “Algo que consideramos importante es que estas actividades de soldador en muchas empresas las llevan a cabo soldadores empíricos que no cuentan con una formación universitaria o formal, de esta manera, ellos se ven limitados en su desarrollo personal y profesional, nosotros buscaríamos también apoyar a estos técnicos para que multipliquen sus oportunidades de desarrollo”.

En su turno, el director del Instituto de Investigaciones en Metalurgia y Materiales (IIMM), Ariosto Medina Flores, compartió que se realizó un estudio de mercado y particularmente en la dependencia a su cargo se han acercado industrias como Arcelor Mittal que tienen una necesidad muy grande de soldadores.

“Tanto para el sector productivo y minero esta nueva carrera nos va a dar la certificación, que va a ser a nivel internacional y va a ser válida tanto en México como en el extrajero, van a salir muy bien preparados”.

Reiteró que a través del convenio con el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Soldadura localizado en Monterrey, las y los alumnos tendrán la posibilidad de que al egresar sean contratados por empresas americanas y canadienses.