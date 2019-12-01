Competir en el Mundial Sub 21 en África me sumó mucha experiencia, comparte la nicolaita Ana Sofía Montañéz 

Morelia, Michoacán, a 8 de diciembre de 2025.- Con apenas 20 años de edad, la taekwondoína nicolaita, Ana Sofía Montañéz, ya cuenta con la experiencia de haber competido ante los mejores representantes de esta disciplina, luego de que el pasado 5 de diciembre participara en el Mundial Sub 21, que se desarrolló en Nairobi, Kenia, África.

La joven moreliana que estudia la Licenciatura de Nutrición en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), cayó en su primer combate ante la competidora de Ecuador, sin embargo, compartió el provecho que saca de este tipo de justas y su meta a mediano plazo.

Esta competencia, dijo, me sumó mucha experiencia, que servirá para futuros objetivos y que será de importancia para el principal, que son los Juegos Olímpicos. “A pesar de haber hecho sólo una pelea considero que lo hice bastante bien con todo y que estaba muy nerviosa, mentalmente considero que estoy creciendo mucho y me siento comprometida a seguir trabajando para estar a la talla de eventos de alto calibre como este”.

Sofía también compartió sus planes en el ámbito deportivo para lo que resta de este año y su calendario para principios del 2026, que promete ser de mucha actividad para ella y en el que buscará ganarse un lugar en grandes competencias “En lo que resta de diciembre no tendré competencias, será un mes de arduo entrenamiento en todos los sentidos, desde el mental hasta el más pequeño aspecto táctico”.

Comentó que el evento más próximo será el 29 y 30 de enero, que es el selectivo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevarán a cabo en República Dominicana donde buscará reafirmar su lugar como seleccionada nacional, “pero ahora en la categoría de Primera Fuerza. Estoy emocionada y dispuesta a trabajar con muchísimas ganas con todo mi equipo para los compromisos del año que viene”.