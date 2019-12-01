COBAQ inicia Programa de Formación y Actualización Docente 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 13:20:55

Querétaro, Querétaro, 30 de enero del 2026.- Como parte de los preparativos para el inicio del semestre 2026-A, que comenzará el próximo 16 de febrero, el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) puso en marcha su Programa de Formación y Actualización Docente 2026, con el objetivo de fortalecer las competencias didáctico-pedagógicas y el desarrollo humano de 521 docentes.

El programa contempla 18 cursos de formación y actualización en modalidades presencial y virtual, orientados a mejorar el rendimiento académico, fortalecer la permanencia escolar y establecer criterios homogéneos de actuación educativa.

Con ello, el COBAQ impulsa la profesionalización y el desarrollo continuo del personal académico, preparándolo para la atención formativa de más de 35 mil estudiantes que integran su matrícula.