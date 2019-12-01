Cifra récord de títulos producidos en administración de Yarabí Ávila; vigente, programa de disminución de costo

Morelia, Michoacán, a 03 de octubre de 2026.- El número de títulos profesionales producidos en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) alcanzó una cifra récord durante la administración de la rectora Yarabí Ávila González, quien impulsó el programa de reducción de costo de titulación.

Al respecto, la rectora invitó a las egresadas y egresados que aún no cuentan con este documento tan importante, a que aprovechen esta iniciativa, que dijo, ha tenido una gran respuesta por parte de las y los nicolaitas.

“El saber que esta acción ha beneficiado a muchas y muchos de nuestros exalumnos es gratificante, porque sabemos que contar con su título les abre puertas y muchas oportunidades, así que esperamos que más personas puedan alcanzar la meta de titularse”, indicó.

Por su parte, la directora de Control Escolar de la UMSNH, Marisela Morfín Amézquita, compartió que el título profesional es elemental para que la comunidad de egresados pueda acceder al campo laboral o continuar con tus estudios de posgrado, “tramitarlo a tiempo evitar retrasos, reduce costos y garantiza que la información escolar esté correctamente registrada, titularse es un acto de responsabilidad y un paso decisivo para consolidar tel futuro académico y profesional”.

La funcionaria apuntó que el programa “Hazlo épico, titúlate ya” continúa vigente, a través del cual se aplica una reducción del costo de un 57 por ciento, por lo que las y los egresados únicamente pagan cuatro mil 940 pesos. Detalló que durante la presente gestión de manera histórica se han alcanzado los 21 mil 800 títulos profesionales producidos.