Cifra récord de participantes en la 13ª Carrera Atlética Nicolaita; Yarabí Ávila entrega medallas

Morelia, Michoacán, a 25 de octubre de 2026.- El espíritu nicolaita y deportivo se dejó sentir este domingo en las inmediaciones de Ciudad Universitaria con el desarrollo de la edición 13 de la Carrera Atlética Nicolaita, que conmemoró el 109 aniversario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), en la que estuvo presente la rectora Yarabí Ávila González.

Este año la tradicional justa reunió a más de mil 600 participantes de la comunidad universitaria y de la sociedad en general que no se dejaron intimidar por una ligera lluvia que acompañó el evento.

La rectora Yarabí Ávila manifestó su satisfacción por la cifra de participantes alcanzada en esta edición, tras reconocer la labor de las y los organizadores y el entusiasmo de quienes se sumaron a esta competencia, al tiempo que, destacó el éxito que tuvo, lo que dijo, es reflejo del trabajo en equipo.

"Me da muchísimo gusto el que tengamos la gran oportunidad de llevar en esta gestión la cuarta y la última carrera que toca a esta administración. Cada una ha sido diferente y así es la vida, todos los días son diferentes. Quiero felicitar a todas y todos los que formaron parte de esta gran historia, de esta carrera", comentó.

Por su parte, el director del Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva de la UMSNH, Gustavo Farías Echenique, indicó que en esta edición se logró una cifra récord de asistentes. “Estamos muy contentos por esta décimo tercera Carrera Nicolaita, donde ni el agua nos para, más de mil 600 competidores se dieron cita, un símbolo más de que el camino para que siga creciendo esto es el deporte y el gran apoyo que nos ha dado nuestra rectora se ve reflejado en cómo se vuelca la comunidad sobre todas las actividades, muchas gracias".

Cabe mencionar que las distancias para dicha justa fueron de 5.5 y 11 kilómetros que recorrieron calles aledañas a Ciudad Universitaria y se contó con una bolsa total de premiación de 31 mil pesos, que se repartió entre las y los ganadores de la categoría libre en ambas ramas.

Los participantes se empezaron a dar cita desde las 7:00 horas para, pese a la ligera llovizna, empezar el calentamiento y después emprender la carrera que comenzó en el Estadio Universitario “Hidalgo” y terminó en el mismo punto con los corredores alzando su medalla para la foto del recuerdo con el inmueble nicolaita de fondo.

Las ganadoras de los 5.5 kilómetros fueron Yolanda Romero, Suri Rubio y Daniela Alonso completó el pódium. Mientras que en los triunfadores fueron Emanuel Bautista, Francisco Rodríguez e Íker Rubio.

Por otro lado, en los 11 km de la rama femenil, Elizabeth Rendón fue la más rápida y le sigueron Lidia Ferreyra y Elizabeth Ortiz. Y en la varonil, los lugares de honor correspondieron a Francisco González, Eduardo Martínez y Ángel Juárez.