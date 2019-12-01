Cierra este 16 de enero, el proceso de vinculación parental en escuelas de Querétaro

Cierra este 16 de enero, el proceso de vinculación parental en escuelas de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 07:44:57
Querétaro, Querétaro, 16 de enero del 2026.- Personal de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), recuerda a las madres, padres de familia o tutores que tienen hasta este viernes 16 de enero para realizar, en el Portal para Padres de Familia de la página de la USEBEQ, la vinculación de hermanos en educación básica.

Este trámite no reemplaza la preinscripción, su objetivo es asegurar la preasignación en la misma escuela para los menores que ingresen a una primaria o secundaria pública de la USEBEQ y que ya tengan hermanas o hermanos en ese mismo nivel educativo.

En esta etapa el proceso solo es para aspirantes que ingresarán a primer año con hermanos que están cursando los grados de primero a quinto de primaria o primero y segundo de secundaria. No procede la vinculación si el hermano o hermana está cursando el último grado del nivel.

Para realizar este proceso las madres, padres de familia o tutores deben ingresar a la página http://portal.usebeq.edu.mx en la opción vinculación parental, en donde es indispensable leer el cuadro informativo que da a conocer el proceso para asegurarse de las opciones aplicables a su caso y posteriormente seleccionar la opción “Realizar Vinculación”.

Si es una vinculación directa porque cuentan con los mismos apellidos, el sistema confirmará la vinculación con el mensaje “vinculación realizada con éxito”.

En el caso de que los hermanos tengan diferentes apellidos, el sistema los dirigirá a un chat de WhatsApp en donde paso a paso están las instrucciones para que se proporcionen los documentos legales de soporte que permitirán verificar el parentesco.

La autoridad educativa solicita a las madres, padres de familia o tutores realizar en tiempo y forma este proceso y que de esta manera sus hijos queden en la misma escuela. En caso de alguna duda las madres, padres de familia o tutores podrán escribir al Qrobot 442 144 3740 o al teléfono 442 238 6000.

