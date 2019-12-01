Cientos de jóvenes acceden a nuevas oportunidades educativas en Michoacán: Gabriela Molina

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 16:59:05

Morelia, Michoacán, a 09 de abril de 2026.- Más de 700 jóvenes en Michoacán continúan sus estudios gracias a la apertura de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), destacó la secretaria de Educación del Estado, Gabriela Molina.

La funcionaria subrayó que este proyecto forma parte del compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con la educación en la entidad, al ampliar la oferta académica para jóvenes que buscan continuar su formación profesional.

Asimismo, indicó que, con el impulso del Alfredo Ramírez Bedolla y el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, el estado se posicionará como el segundo con mayor número de sedes de esta universidad en el país.

Detalló que actualmente la UNRC ya opera en los municipios de Zacapu, Zitácuaro y Múgica, mientras que se prevé la apertura de nuevas sedes en Uruapan y Ario de Rosales, con lo que se ampliará el acceso a la educación superior en distintas regiones.

Molina destacó que estas instituciones públicas y gratuitas ofrecen programas académicos innovadores y pertinentes, entre los que se encuentran Ingeniería en Inteligencia Artificial, Derecho y Seguridad Ciudadana, Psicología, Administración y Comercio, Contaduría y Finanzas, Tecnologías de la Información y Gestión Ambiental Sostenible.

Finalmente, señaló que este modelo educativo representa una alternativa flexible que busca acercar oportunidades a miles de jóvenes, evitando que tengan que trasladarse a otras ciudades para continuar con su formación profesional.