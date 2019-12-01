Chef de la Universidad Tecnológica de Morelia gana concurso nacional gastronómico

Morelia, Michoacán, 9 de septiembre de 2025.- El chef Hugo Cázares, profesor de la Universidad Tecnológica de Morelia, obtuvo el título de campeón nacional en la cuarta edición del Concurso Nacional de Asados, como parte de las Vendimias de Aguascalientes 2025.

La competencia tuvo lugar en la Vinícola El Aguaje y fue organizada por la Secretaría de Turismo de Aguascalientes. Este certamen reunió a equipos de distintas entidades del país que demostraron sus habilidades en la preparación de carnes y maridaje con vinos.

El platillo con el que el chef Cázares logró el primer lugar consistió en una picaña ahumada durante cuatro horas a temperatura controlada. Se acompañó con puré de camote, papas con hierbas y una salsa elaborada a base de betabel. Para complementar la preparación, se presentó con un vino tinto de la región, lo que permitió resaltar los sabores del asado y darle un equilibrio al platillo.

La Universidad Tecnológica de Morelia también estuvo representada por dos equipos más. El chef Jaime Fabián González Figueroa participó con una picaña acompañada con churipo y vino, mientras que los estudiantes Diego Rodrigo García González y Carlo Navarro Reyna presentaron una picaña rellena de huitlacoche, flor de calabaza, hongos, quesos y mole de guayaba, además de uchepo dulce como guarnición. Los tres equipos recibieron reconocimientos por su participación y por la calidad de sus propuestas.

El Concurso Nacional de Asados tiene como propósito dar impulso a la gastronomía a través de la parrilla, y al mismo tiempo promover el turismo en los viñedos y vinícolas de México. En esta edición participaron 28 equipos de profesionales, quienes compartieron su experiencia en la preparación de carnes y en la creación de combinaciones con vinos.