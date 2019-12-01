Celebra UAQ 20 años de Escuela de Bachilleres en Pedro Escobedo, Querétaro

Pedro Escobedo, Querétaro, a 9 de septiembre de 2025.- La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Silvia Lorena Amaya Llano, reconoció la labor académica y social que ha gestado la Escuela de Bachilleres de Pedro Escobedo al cumplir 20 años de servir a la sociedad.

Expresó que en 2005, la exrectora Dolores Cabrera Muñoz tuvo a bien a establecer un campus e la Escuela de Bachilleres en Pedro Escobedo, el cual, a sido un pilar fundamental para la vida académica de la región.

“Desde su apertura en julio de 2005, durante el rectorado de la doctora, Dolores Cabrera, estas instalaciones se han consolidado como un motor de desarrollo regional; el trabajo colaborativo y el sentido de la comunidad generan resultados significativos”, dijo.

De igual manera, agradeció al personal docente y administrativo que a estado desde el inicio y a los que se han ido sumando en el camino para fortalecer este plantel.

“Estos primeros 20 años han sido un trabajo constante, han sido muchas las personas que han apoyado de diversas formas, hoy también reconocemos al personal docente que tiene mucho tiempo, a los que se han integrado al equipo; pero también al personal administrativo, por qué para que esto funcione se necesita del trabajo de muchas personas”.