Cecytem realizará segundo Foro Internacional de Inteligencia Artificial en Morelia

Morelia, Michoacán, a 12 de noviembre del 2026.- El impacto de las nuevas tecnologías en el empleo, la educación y la vida cotidiana será el eje del segundo Foro Internacional de Inteligencia Artificial, que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (Cecytem) realizará el próximo 18 de noviembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo). Así lo anunció su director general, Juan Carlos Velasco Procel, quien señaló que el encuentro busca acercar a los jóvenes a las herramientas y conocimientos que marcarán el desarrollo de los próximos años.

En conferencia de prensa, el director señaló que el programa contempla la participación de especialistas de Microsoft, Canva, Google, la Academia STEM Iberoamérica, así como del sector académico y gubernamental. Entre las ponencias se encuentran las de Lupina Loperena, sobre el futuro del trabajo; Ulises Urióstegui Legorreta, quien abordará la relación entre inteligencia artificial y sociedad, y Yordi Rosado, con una intervención sobre ciberseguridad y acoso digital.

Añadió, como parte de las actividades, la empresa Impulsa donará 10 mil becas para cursos de introducción a la inteligencia artificial, dirigidas tanto a estudiantes como a docentes. En este sentido, destacó que el foro pretende mostrar las oportunidades que ofrecen estas tecnologías y fomentar la actualización profesional, en lugar de asumirlas como una amenaza para el futuro laboral.

Velasco Procel enfatizó que Michoacán incorporó las carreras técnicas de inteligencia artificial y robótica en los planteles de Uruapan y Capula, una oferta académica que, afirmó, coloca al estado como pionero en el país. La matrícula de ambas especialidades pasó de 40 a 168 estudiantes y, en los próximos meses, egresará la primera generación de técnicos en Inteligencia Artificial del plantel Uruapan, integrada por 35 jóvenes.