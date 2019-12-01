¡Casi listos! Completa tu registro para las Microcredenciales Nicolaitas

Estimado(a) participante en nuestros programas de Microcredenciales Nicolaitas,
¡Bienvenido(a) a la comunidad de aprendizaje de las Microcredenciales Nicolaitas!
Estamos muy emocionadas y emocionados de que formes parte de nuestros programas de Microcredenciales. Esta estrategia impulsada por la Rectora Yarabí Ávila González tiene como propósito diversificar nuestra oferta académica y fortalecer el desarrollo profesional de quienes los cursarán.
Para asegurar que tu experiencia de inicio sea perfecta y que nuestros académicos de la UMSNH estén listos para ti, necesitamos que completes una breve encuesta de perfilamiento.
Formalización: Tus respuestas aseguran que tus datos en el diploma digital sean exactos.
Tiempo estimado: 5 minutos.
Recordatorios importantes:
Fecha de inicio: viernes 20 de febrero
Link de la encuesta: https://forms.gle/go1XA8yv6dfoQoru8
Te recordamos que, conforme a nuestra normativa institucional, el manejo de tus datos personales está protegido y se utilizará exclusivamente para fines académicos y de certificación.
¡Gracias por tu entusiasmo y compromiso con la excelencia académica!
Atentamente,
Equipo Organizador de Microcredenciales Nicolaitas
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo