¡Casi listos! Completa tu registro para las Microcredenciales Nicolaitas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 16:23:15

Estimado(a) participante en nuestros programas de Microcredenciales Nicolaitas,

¡Bienvenido(a) a la comunidad de aprendizaje de las Microcredenciales Nicolaitas!

Estamos muy emocionadas y emocionados de que formes parte de nuestros programas de Microcredenciales. Esta estrategia impulsada por la Rectora Yarabí Ávila González tiene como propósito diversificar nuestra oferta académica y fortalecer el desarrollo profesional de quienes los cursarán.

Para asegurar que tu experiencia de inicio sea perfecta y que nuestros académicos de la UMSNH estén listos para ti, necesitamos que completes una breve encuesta de perfilamiento.

Formalización: Tus respuestas aseguran que tus datos en el diploma digital sean exactos.

Tiempo estimado: 5 minutos.

Recordatorios importantes:

Fecha de inicio: viernes 20 de febrero



Link de la encuesta: https://forms.gle/go1XA8yv6dfoQoru8

Te recordamos que, conforme a nuestra normativa institucional, el manejo de tus datos personales está protegido y se utilizará exclusivamente para fines académicos y de certificación.

¡Gracias por tu entusiasmo y compromiso con la excelencia académica!

Atentamente,

Equipo Organizador de Microcredenciales Nicolaitas

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo