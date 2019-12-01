Capacita USEBEQ a cinco mil docentes para fomentar una cultura de paz

Querétaro, Querétaro, 23 de enero del 2026.- Con el objetivo de crear ambientes de respeto, diálogo y colaboración, donde las comunidades escolares interactúen armónicamente, aprendiendo a resolver conflictos pacíficamente, a fin de fomentar una cultura de paz, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), capacitó a cinco mil 114 docentes de los niveles de inicial, preescolar, primaria y secundaria en la entidad.

A decir de la coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, con esta estrategia se busca prevenir situaciones de riesgo y salvaguardar la integridad y seguridad de las y los estudiantes, docentes y personal de apoyo administrativo, por lo que -dijo- es necesario trabajar de manera continua para fortalecer los mecanismos de atención y detección, y de esta forma generar espacios de paz y de sana convivencia en los entornos escolares.

“Lo que se busca con estas acciones es trabajar en equipo autoridades, docentes y madres y padres de familia, sobre las necesidades de mantener una participación activa en la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos en los planteles educativos, así como la implementación de estrategias formativas y preventivas en la seguridad y bienestar de las y los alumnos", sostuvo.

En el tema de la cultura de paz, la USEBEQ ofrece distintas capacitaciones y talleres referentes al autocuidado del cuerpo, el valor de la sana convivencia, el uso y manejo responsable de las redes sociales y el civismo digital y el reconocimiento y manejo de las emociones, en las que se han atendido en el último año a 26 mil 374 niños, niñas y adolescentes, 11 mil 595 madres, padres de familia o tutores y cinco mil 450 maestras y maestros.