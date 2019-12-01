Buen trabajo de Gaby Molina y Federación, expuesto en visita de la presidenta Claudia Sheinbaum

Buen trabajo de Gaby Molina y Federación, expuesto en visita de la presidenta Claudia Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 14:11:38
Morelia, Michoacán, 6 de febrero del 2026.- En el marco de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete a Morelia, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado escuchó a docentes de Telesecundaria que expusieron que se avanza bien con la secretaria de Educación, Gaby Molina y pidieron el impulso para agilizar el proceso de asignación de maestros a algunas escuelas.

En ese sentido, el secretario  de Educación Pública señaló que están trabajando de manera favorable con Gaby Molina y gracias a la coordinación se han autorizado 20 espacios y hay 70 en proceso de revisión, para cancelación-creación de claves. 

“La doctora nos ha apoyado bastante a darle avance a este tema (de las peticiones de Telesecundaria)”, expuso uno de los jóvenes que abordaron a Mario Delgado, posterior a la rueda de prensa de la presidenta en la XXI Zona Militar en la capital michoacana.

