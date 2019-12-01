Becas educativas, uno de los legados de Sheinbaum para Michoacán: Bedolla

Morelia, Michoacán, 16 de enero de 2026.- Uno de los grandes legados que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejará para Michoacán es el programa de becas para que todas las niñas, niños y jóvenes que estudien en el estado permanezcan en las aulas, desde la primaria hasta el universidad, manifestó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Se trata de un modelo que la mandataria federal podría replicar en el resto de los estados del país, estimó el gobernador, ya que su proyecto se centra en el fortalecimiento de la educación pública, garantizarla como derecho universal y gratuito, y dar continuidad a la Nueva Escuela Mexicana que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador, entre otras acciones.

Ramírez Bedolla agradeció el respaldo de la presidenta, materializado en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una iniciativa estratégica que contribuirá a la transformación del estado mediante la atención directa a las causas de la violencia y la desigualdad, con la participación de todos los sectores de la sociedad.

El mandatario informó que el programa de becas federales en Michoacán contempla la Rita Cetina, para estudiantes de primaria y secundaria; la Benito Juárez, para educación media superior; y la de Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra, para el nivel superior, en beneficio de 800 mil niñas, niños y jóvenes.

Destacó la importancia de que las y los estudiantes reciban este apoyo económico, que pueden destinar para la compra de útiles escolares, uniformes o el pago del transporte, ya que eso contribuye a que no abandonen sus estudios por falta de recursos económicos y continúen su formación académica hasta el nivel superior.