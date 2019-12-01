Beca Gertrudis Bocanegra abre registro para más de 98 mil universitarios de Michoacán: Iemsysem

Morelia, Michoacán, a 15 de diciembre de 2025.- El registro para la Beca Gertrudis Bocanegra estará abierto desde este lunes 15 al próximo domingo 21 de diciembre y beneficiará a más de 98 mil estudiantes de instituciones públicas de educación superior en Michoacán, informó la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda.

Durante conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la titular del Iemsysem señaló que, a partir de este lunes, las y los estudiantes pueden realizar su registro en línea a través del portal www.becagertrudisbocanegra.gob.mx. Entre los requisitos se encuentran: estar inscrito en una institución pública de nivel superior del estado, contar con CURP, comprobante de domicilio, correo electrónico y número telefónico, así como registrar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

Sosa Olmeda destacó que las instituciones educativas brindarán acompañamiento puntual a las y los aspirantes para facilitar el proceso de registro para que reciban este apoyo bimestral de mil 900 pesos, destinado a gastos de transporte. Indicó que las y los beneficiarios recibirán su tarjeta de pago en el mes de enero, y el primer depósito se realizará entre febrero y marzo.

Para completar el registro, las y los aspirantes deberán iniciar sesión o crear una cuenta en Llave MX, capturar sus datos como estudiantes y, en caso de ser menores de edad, registrar también la información de su madre, padre o tutor. Al finalizar, podrán descargar su comprobante de registro, tras lo cual la información ingresará a una etapa de validación para dar seguimiento al trámite.

Finalmente, la directora general del Iemsysem reiteró que la Beca Gertrudis Bocanegra es un programa histórico para la educación superior en Michoacán, derivado del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y respaldado por la visión y compromiso educativo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.