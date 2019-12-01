Bachillerato de la UMSNH, se fortalece en beneficio de las y los estudiantes: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 12 de julio de 2026.- Al presidir la ceremonia de clausura de la escuela preparatoria “Ing. Pascual Ortiz Rubio”, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, señaló que el Bachillerato Nicolaita se ha fortalecido en los últimos años en beneficio de las y los estudiantes.

Ante cientos de jóvenes que concluyeron su educación media superior y de sus familias, la rectora les deseó todo el éxito a las egresadas y egresados, a quienes invitó a continuar sus estudios con dedicación y compromiso.

De igual forma, agradeció la confianza depositada por parte de las madres y padres en la Máxima Casa de Estudios para que sus hijas e hijos cursaran su bachillerato, tras refrendar que en la institución se trabaja día a día en la calidad educativa y en la mejora continua.

Al respecto, precisó que, se han logrado importantes acciones que este renglón, como la institucionalización del Pase por Excelencia Académica, que reconoce la trayectoria y el esfuerzo de las alumnas y alumnos de las preparatorias nicolaitas, ya que al obtenerlo ingresan de manera automática a la licenciatura que elijan en la UMSNH, aunado al impulso de la formación integral, a través de actividades académicas, deportivas y culturales, lo que dijo, ha impactado en el incremento de matrícula en este nivel educativo.

“Así es que todas las familias, si tienen hijos, hijas que vayan a ingresar al Bachillerato Nicolaita, ya saben que es importante tomarlos de la mano porque allá afuera todavía hay mucha gente que quiere destruir el futuro de la juventud y aquí, no lo vamos a permitir”, indicó.

Durante su participación, la rectora hizo un reconocimiento a la alumna Evelyn Yépes Calderón, quien además de cumplir con sus actividades académicas, es un atleta de alto rendimiento, y forma parte equipo de Tercera División Profesional (TDP) del Atlético Morelia-UMSNH Femenil, “nos da muchísimo gusto saber que Evelyn fue parte importante de este sueño, y estoy segura que seguirá realizándose porque ser estudiante y ser deportista de alto rendimiento no es sencillo, requiere un gran compromiso, disciplina, fortaleza y por supuesto que también el arropo de la familia, así es que deseamos que sigas triunfando toda la vida y que motives a muchos jóvenes”.

Al evento, también asistió el director de la preparatoria “Ing. Pascual Ortiz Rubio”, José Rodrigo Reyes Pérez; el coordinador general de la División del Bachillerato Nicolaita, Fernando López Guillén, así como directoras y directores de los diversos planteles de educación media superior de la UMSNH.