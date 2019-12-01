Morelia, Michoacán, a 29 de noviembre de 2026.- Autoridades del Gobierno de México felicitaron al doctor Miguel Ángel Villa Álvarez, por su nombramiento como rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), en el marco de la inauguración del Diplomado “Pedagogías interculturales para las culturas de paz en educación media superior, con un enfoque desde la salud mental, las artes y la cultura para la convivencia”.

Actividad que se desarrolla como parte de las acciones que la Máxima Casa de Estudios del estado ha realizado con la Secretaría de Cultura federal, la Subsecretaría de Educación Media Superior perteneciente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la UNESCO, en el marco del Plan Michoacán por la Justicia y la Paz.

Durante el arranque del diplomado, el rector Miguel Ángel Villa Álvarez, indicó que en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se tiene el firme compromiso de realizar trabajo colaborativo de fomento de cultura de paz, en materia de salud mental y en el impulso de la cultura y las artes, como elementos estratégicos necesarios en el proceso de formación.

“Que nuestros profesores y profesoras tengan más recursos didácticos y pedagógicos que ayuden a fortalecer las relaciones interculturales, interpersonales de nuestros estudiantes en el ámbito en el que ellos se encuentran. Celebro que estemos llevando a cabo nuevas y más actividades entre la Universidad, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación Pública”, apuntó.

En este sentido, la subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Marina Núñez Bespalova, reconoció el respaldo de la Universidad Michoacana para llevar a cabo este diplomado. Al tiempo que, felicitó al rector de la UMSNH, Miguel Ángel Villa por su nueva encomienda, “va a ser todo un éxito seguramente su gestión, y agradecemos la sensibilidad que se ha tenido hacía continuar este tipo de proyectos”.

En su turno, la subsecretaria de Educación Media Superior de la SEP, Tania Rodríguez Mora, agradeció a las autoridades de la Casa de Hidalgo, tras señalar que dan un paso adelante en términos de las alianzas transversales para construir paz “Por supuesto que es muy significativo que sea la Nicolaita, Universidad de raigambre y corazón enorme de la sociedad michoacana, que esté en este proceso cuando el Plan Michoacán justamente es un plan de pacificación. Gracias por sumar su inteligencia, su voluntad y los recursos necesarios para hacer esto posible”.

Por su parte, la directora general de Formación y Gestión Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Lucina Jiménez López, destacó que la actividad que inicia es un compromiso compartido entre las dependencias federales, la UNESCO y la UMSNH, quienes han sumado esfuerzos.

La funcionaria felicitó al rector Miguel Ángel Villa por su nombramiento al frente de la casa de estudios, “sabemos de su compromiso. Muchas gracias por su apoyo y por su presencia en esta ceremonia. Le deseamos mucho éxito en esta nueva gestión”, indicó.