Atlético Morelia-UMSNH suma 16 victorias; sale de Abasolo con los tres puntos 

Abasolo, Guanajuato, a 29 de marzo de 2026.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana logró su triunfo 16 de la temporada, luego de que este domingo derrotó 2-0 a Delfines de Abasolo en encuentro de la Jornada 20 del Grupo 11 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), que tuvo como sede el Estadio Municipal de Abasolo.

Fieles a su estilo, los Zorros salieron en busca del arco rival y fue al minuto 21 que abrieron el marcador cuando Juan Pablo Lara mandó un centro desde la izquierda y apareció dentro del área Edgar González para rematar de cabeza y poner el 1-0 con el que se fueron al descanso.

En el complemento, los locales adelantaron líneas en busca de la igualada, pero los nicolaitas mantuvieron el ritmo y al 75' Cristian Castro mandó un servicio al área que pegó en la mano de un defensa contrario, por lo que se marcó un penal que Lara cambió por anotación para poner cifras definitivas.

Todavía al 82' se decretó una pena máxima en favor de los Delfines, sin embargo, el capitán Agustín Cardozo mandó su disparo por un lado, por lo que ya no hubo movimientos en la pizarra.

Con esta nueva victoria, el Atlético Morelia-UMSNH llegó a los 49 puntos en lo más alto de la clasificación del sector 11 y en el último compromiso de la fase regular recibirá al Deportivo Sahuayo, duelo programado para el 10 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Universitario Hidalgo "El Zorro Nicolaita".