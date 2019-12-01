Atlético Morelia-UMSNH comienza con el pie derecho la segunda vuelta de la Liga TDP 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 21:17:04

Morelia, Michoacán, a 30 de enero de 2026.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana comenzó de manera positiva la segunda vuelta de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), luego de que este viernes derrotó 3-1 al Deportivo Zitácuaro en juego de la Jornada 12 del Grupo 11, que se desarrolló en el Estadio Universitario Hidalgo.

Desde el silbatazo inicial los Zorros se adueñaron del balón y al minuto 15 abrieron el marcador, cuando Cristian Castro tomó el esférico en las afueras del área y con un zurdazo dejó sin oportunidad al arquero rival.

El cuadro local no le prestó el balón al rival, continuó llegando con peligro, sin embargo, no pudieron incrementar la ventaja, por lo que se fueron al descanso con el 1-0.

En el complemento, el representativo de la Casa de Hidalgo aumentó la distancia cuando al 60' Francisco Vivas cambió por gol una pena máxima.

Al 88' el cuadro con sede en Lázaro Cárdenas se acercó en el marcador por conducto de Noé Juárez, pero en la compensación el 'Tigre' firmó su doblete al concretar un penal que selló la victoria y significó su gol 18 de la temporada, con lo que se mantiene como líder anotador del sector.

Luego de estos tres puntos, el Atlético Morelia-UMSNH se consolida como líder general del sector al llegar a 27 unidades y en la fecha 13 visitará a Bucaneros, duelo programado para el 7 de febrero a las 16:00 horas en el Deportivo 18 de marzo.