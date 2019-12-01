Atlético Morelia-UMSNH cierra la primera fase de la Copa Promesas con empate en León

León, Guanajuato, a 13 de octubre de 2026.– El Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil concluyó la fase de grupos de la Copa Promesas 2026 con un empate de 3-3 ante León Sub 17 en partido de la Jornada 6 del sector 9, que se desarrolló este martes en la Cancha “La Esmeralda”.

El juego se vivió con intensidad desde los primeros minutos y la Fiera abrió el marcador al 7' por conducto de Leonardo Delgado, pero al 23’ llegó la respuesta nicolaita con el gol de Daniel Fuentes, que tras un cobro de falta remató de cabeza para poner el 1-1.

Al 27’ nuevamente los locales se adelantaron en la pizarra con el tanto de José Marfil, sin embargo, los Zorros volvieron a responder con la anotación de Yasiel Tinoco para colocar el 2-2 con el que se fueron al descanso.

En el complemento, el duelo fue de ida y vuelta, con llegadas a las dos porterías y fueron los esmeraldas los primeros en marcar el tercero gracias al doblete de Leonardo Delgado al 55’, pero al 60’ Daniel Fuentes también firmó su doblete al recibir el balón dentro del área y definir de media vuelta para poner el 3-3.



En la recta final ambas escuadras buscaron el triunfo, sin embargo, el marcador ya no se movió, lo que obligó a definir el punto extra en una tanda de penales, donde los Zorros fueron más efectivos al imponerse 5-4.

Con este resultado, Atlético Morelia-Universidad Michoacana llegó a 13 puntos en el certamen copero, se mantuvo como líder del Grupo 9, aunque debe esperar el resultado del partido entre Gorilas y La Piedad para saber si termina como primero o segundo.

Lo que sí es seguro es que los representantes de la Casa de Hidalgo calificaron a los dieciseisavos de final, pero conocerán a su rival una vez que terminen todos los partidos de esta primera ronda.