Atiende USEBEQ afectaciones por lluvias en escuelas

Querétaro, Querétaro, 26 de agosto del 2025.- La coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía, instruyó las labores de limpieza en los centros educativos, con atención primordial en las escuelas del estado que se han visto afectadas por las lluvias registradas en los últimos días.

Informó que las y los funcionarios de este organismo, acompañados de personal de la coordinación estatal de Protección Civil de Gobierno del Estado, acuden a los planteles educativos para verificar su situación y atender lo que sea necesario para el regreso a clases.

"Durante esta semana estaremos llevando a cabo recorridos de supervisión para atender las afectaciones en 22 planteles educativos, realizando acciones de limpieza general, poda, bombeo de agua, reconstrucción de muros, impermeabilización de techos entre otras acciones", manifestó.

Las autoridades educativas del Gobierno del Estado de Querétaro implementan todas las acciones necesarias para garantizar un regreso a clases seguro el próximo lunes primero de septiembre, de acuerdo al calendario escolar 2025-2026, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el que iniciarán actividades poco más de 356 mil alumnas y alumnos, así como 14 mil 58 maestras y maestros en dos mil 114 escuelas públicas de educación básica en la entidad.