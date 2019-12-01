Atestigua Eric Gudiño inicio de curso del Tecnológico Nacional de México campus Querétaro

Querétaro, Querétaro, 27 de enero del 2026.- El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, junto al director del Tecnológico Nacional de México (TECNM) campus Querétaro, Ramón Soto Arriola, encabezó la ceremonia de Inicio de Curso y Ponte la Camiseta del Ciclo Escolar Enero-Junio 2026, donde reconoció la directriz de la institución pública, la labor docente, el apoyo de sus familias, así como la formación académica de profesionistas.

Durante su mensaje, el funcionario estatal destacó también la contribución de las personas egresadas que han construido y que fortalecen la industria y el desarrollo económico de la entidad, por lo que el funcionario estatal reiteró que la institución cuenta con Gobierno del Estado para continuar con su avance académico, al tiempo de exhortar a las y los jóvenes a no ponerse límites en sus metas y aprovechar su formación para trabajar por alcanzarlas.

"El gobernador, Mauricio Kuri, promueve mucho esto: no se pongan límites. Piensen en que pueden estudiar y ser mejores, piensen que el día de mañana ustedes no solamente pueden llevar los destinos del Estado sino también del país, de empresas que pueden crear; estudien y prepárense todos los días porque uno no deja de aprender", resaltó.

A su vez, el director Ramón Soto Arriola, mencionó que el TECNM Campus Querétaro aportó en 2025 alrededor de mil 600 profesionistas titulados a la vida profesional del Estado, colocándose en primer lugar nacional de los Tecnológicos en el país; por ello, invitó a las y los jóvenes a conocer las oportunidades que se brindan como los intercambios con instituciones en Canadá y países de Sudamérica, así como la proyección nacional e internacional desde las áreas de investigación y culturales.

En este evento, las autoridades y la comunidad estudiantil dieron la bienvenida a jóvenes provenientes de Colombia, Argentina y Paraguay que estudiaran el semestre en Querétaro; además, se entregaron reconocimientos a los mejores promedios del semestre Agosto–Diciembre 2025, y se presentó el grupo de danza folclórica que ha representado a la institución y a la entidad en 13 países, en los últimos tres años.