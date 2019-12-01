Aspirantes a ingresar a medicina, nutrición y fisioterapia de la UMSNH, este martes realizarán examen

Morelia, Michoacán, a 29 de junio de 2026.- Las y los aspirantes a ingresar a las Licenciaturas como Médico Cirujano, Nutrición, y Fisioterapia y Rehabilitación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), serán los primeros en realizar el examen de admisión que se llevará a cabo este martes 30 de junio.

El secretario Académico de la casa de estudios, Antonio Ramos Paz, informó que la evaluación se realizará en dos horarios, los sustentantes del turno matutino deberán presentarse a las 6:30 horas, para iniciar el examen a las 8:00 horas, mientras que quienes fueron asignados al turno vespertino deberán acudir a las 13:30 horas para comenzar la prueba a las 15:00 horas.

Precisó que las y los jóvenes pueden consultar en su ficha el horario que les corresponde, asimismo, indicó que quienes aspiran a ingresar al programa como Médico Cirujano en la extensión de Tangancícuaro, deberán presentar el examen en la Unidad Profesional de Zamora, en el horario matutino señalado en su pase de ingreso.

El funcionario explicó que para los programas del área de la Salud se aplicará el EXANI-II del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Cenaval), examen diseñado y actualizado por dicho organismo, cuya aplicación contará con el apoyo de personal especializado del Ceneval, además de la logística implementada por las distintas áreas de la Universidad Michoacana.

En ese sentido, destacó que el EXANI-II cuenta con distintas versiones con el mismo nivel de complejidad, lo que garantiza un proceso de evaluación seguro y transparente para todas y todos los postulantes.

Ramos Paz recomendó a las y los aspirantes descansar adecuadamente la noche previa, acudir bien desayunados y presentarse con tranquilidad para realizar su examen, recordó además que es indispensable llevar su ficha de ingreso, lápiz, goma, sacapuntas, una calculadora básica y un reloj de pulsera convencional para administrar el tiempo durante la evaluación, ya que no estará permitido el ingreso con teléfonos celulares, ni relojes inteligentes.

Finalmente, señaló que la duración máxima del examen será de cuatro horas, por lo que exhortó a los sustentantes a concentrarse en su propio desempeño y no dejarse presionar por el ritmo de otros aspirantes.