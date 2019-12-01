Articulación de políticas con visión de género, una realidad en gestión de Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 13 de octubre de 2026.- La articulación de políticas con visión de género en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ha sido un eje medular durante la gestión de la rectora Yarabí Ávila González, periodo en el que se han creado instancias que velan por los derechos de las mujeres, de las personas de los pueblos originarios y de la comunidad LGBTQ+.

Al respecto, la titular de la Coordinación General para la Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de Paz, Verónica Loaiza Servín, apuntó que se ha realizado de manera permanente un trabajo de formación, de vinculación y de fortalecimiento de la Red de Enlaces de Género de las escuelas, facultades, institutos, Unidades Profesionales y de áreas administrativas de la casa de estudios.

Detalló que por instrucción de la rectora Yarabí Ávila se han reforzado las acciones en este renglón, y como parte de ellas, la instancia a su cargo participó en las capacitaciones que se implementaron durante los cursos de inducción dirigidos a estudiantes de nuevo ingreso, en donde también se les brindó orientación a madres, padres y familiares de las alumnas y alumnos.

Agregó que en dichas reuniones se abordaron temas relacionados con los derechos humanos, inclusión, cultura de paz, bienestar integral, “y sobre todo informarles que existen vías y dependencias donde las y los estudiantes pueden iniciar un proceso de queja interno ante alguna situación de violencia”.

Detalló que también se han desarrollado actividades para promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, además se está impulsando la creación de un Protocolo Integral con enfoque de derechos para las mujeres, para las disidencias sexo genéricas, para las personas con discapacidad, para las personas de los pueblos originarios y en general el tema de la inclusión desde todas sus vertientes.

La funcionaria compartió que la UMSNH participó con el Gobierno Federal en la campaña denominada “México sin Tortura”, aunado a ello, se sumó a las actividades de la Gira de Documentales Ambulante, proyecto itinerante que promueve el cine documental y el diálogo social en México, así como al Cinema Queer, un festival que se desarrolla en diferentes estados del país, y en el que la Universidad realizó la proyección de cortometrajes con la programación denominada “Reapropiación del Cuerpo".

Loaiza Servín puntualizó que aunado al Protocolo, la instancia a su cargo también está trabajando en el Reglamento que abordará los temas de inclusión, cultura de paz y perspectiva de género. “Anteriormente como estudiantes era muy difícil que pudiéramos accionar y tener los medios para manifestar una inconformidad y que esa inconformidad trascendiera a una queja, entonces, tener la Coordinación como una de las áreas que de manera transversal colabora con dependencias académicas es sumamente importante”.

Indicó que se están por cumplir cuatro años de haber instaurado esta política pública de género en la Universidad Michoacana, y refirió que el trabajo es arduo y debe ser permanente y constante con la participación de todas las áreas de la institución.

La coordinadora subrayó que es necesario que se dé continuidad a esta agenda y se garantice el cumplimiento de la misma en las siguientes administraciones. “Incluir temas que tienen que ver con cultura de paz, derechos humanos, género e inclusión dentro de la agenda pública que tienen las escuelas, facultades e institutos, así como dentro de sus actividades y de sus acciones en la vida cotidiana universitaria también tiene mucho valor. Es una oportunidad para fortalecer, vincularnos y poner de manera consciente estos temas sobre la mesa para que todas las personas que conformamos la comunidad universitaria los podamos ejercer”, afirmó.