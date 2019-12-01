Arrancan ciclo escolar 2025-2026 en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 01 de septiembre del 2025.- Este lunes, más de un millón de estudiantes volvieron a las aulas ante el inicio del ciclo escolar 2025-2026, el cual, se espera que sea el cuarto ciclo escolar completo, afirmó Gabriela Molina Aguilar, secretaria de Educación.

En el marco del arranque del año escolar en la Escuela Primaria "Gregorio Torres Quintero", la encargada de la política educativa de la entidad aplaudió que se han unido esfuerzos para llegar al mejor momento educativo de Michoacán, pues se ha abatido el rezago educativo y en el último año se mejoraron los índices de aprovechamiento.

Asimismo, consideró que este año nuevo escolar es un capítulo más en la historia de cada uno de los estudiantes, docentes, padres de familia, por lo que es fundamental dar importancia a la educación, pues representa un futuro digno y justo para las nuevas generaciones.

Gaby Molina enfatizó que la educación representa esperanza, alegría y creatividad, que a su vez son fundamentales para la experiencia educativa, que antes representaba chantajes y corrupción, por lo que incluso se desconocía si habría de iniciar el siguiente ciclo escolar.

Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno, recalcó que en los 113 municipios del estado se iniciaron clases, pues se han enfocado todos los esfuerzos del gobierno del estado en atender las problemáticas que rodean al ámbito educativo.

Apuntó también que ahora la política pública pone prioridad que dignifica el quehacer en las aulas, pero también da certeza al pago de la nómina, inversión en infraestructura educativa y restitución de los derechos laborales.