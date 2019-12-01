Arrancan actividades del Contigo Aprendemos 2025 en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 13:18:13

Querétaro, Querétaro, 25 de septiembre del 2025.- Con el objetivo de promover el uso responsable de la tecnología y construir entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ) dio inicio al Contigo Aprendemos 2025: “Conectados en un mundo Digital”, un evento que durante dos días reunirá a exponentes como Nacho Llantada, Fernando “Chobi” Landeros y Adal Ramones.

En el arranque de esta edición, se impartió la conferencia “Creativos”, a cargo del influencer Roberto Martínez; y durante dos días se contará con diversas conferencias magistrales, talleres, así como presentaciones artísticas, zonas interactivas, stands y espacios de convivencia enfocadas en estudiantes, padres de familia y docentes.

Con ello, la SEDEQ reafirma su compromiso en generar espacios de aprendizaje, así como plataformas para compartir experiencias y estrategias que contribuyen a que Querétaro continúe siendo referente en materia educativa.