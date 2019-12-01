Arranca USEBEQ la Olimpiada del Conocimiento Infantil

Querétaro, Querétaro, 28 de enero del 2026.- Con el objetivo de valorar y reconocer la preparación académica, el esfuerzo y el desempeño de las y los estudiantes que concluyen su educación primaria, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), realizó la etapa de Escuela de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026.

La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, señaló que este concurso representa también un reconocimiento al trabajo permanente de las familias y del personal docente, quienes acompañan día a día a las y los alumnos en su proceso formativo.

Subrayó que la Olimpiada no solo distingue resultados académicos, sino que promueve valores como la perseverancia, la responsabilidad y el compromiso con el aprendizaje, elementos clave para la construcción de una sociedad con mayores oportunidades.

“La Olimpiada del Conocimiento Infantil es un espacio que reconoce el esfuerzo y la disciplina de nuestras niñas y niños, pero también es un mensaje de confianza en su futuro. Queremos que cada estudiante sepa que su dedicación abre puertas y que el estado de Querétaro los acompaña en este camino académico”, expresó.

En esta etapa, participaron 41 mil 806 estudiantes de sexto grado, provenientes de mil 339 escuelas públicas, privadas e indígenas del estado, de donde se seleccionaron a los alumnos con los mejores resultados de cada institución. La segunda etapa, de Zona, se realizará en el mes de marzo, y en mayo la etapa Estatal, en la que se darán a conocer las y los ganadores, quienes recibirán una beca escolar durante toda su educación secundaria.