Arranca UAQ mesas de trabajo con estudiantes en Querétaro para resolver pliegos petitorios

Querétaro, Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- Las demandas prioritarias de los pliegos petitorios de los estudiantes que se mantienen en un plantón por fuera del edificio de Rectoría se centran en infraestructura, mantenimiento y la reestructuración de la Unidad de Atención a Violencias, afirmó Silvia Amay Llano, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Tras informar sobre el arranque formal de las segundas mesas de trabajo para dar cauce a las demandas, detalló que se ha acordado un calendario específico para abordar de manera directa los puntos establecidos en el pliego petitorio multifacultativo y cuyos trabajos se desarrollan de forma paralela entre la administración central y las mesas particulares que encabeza cada dirección de facultad junto con sus representaciones estudiantiles.

"En estas mesas trabajaremos lo que corresponde principalmente atender a la administración central y a las secretarías que la conforman, y de manera individual las facultades están haciendo sus propias mesas de trabajo a través de las directoras, directores y los representantes".

Sobre los temas más apremiantes dentro de las peticiones entregadas por el alumnado, la rectora apuntó que las principales exigencias versan sobre necesidades de infraestructura y mantenimiento de equipamiento en los distintos planteles universitarios.

Afirmó que la rectoría ha contabilizado la recepción de pliegos y requerimientos provenientes de diversas expresiones académicas, incluyendo disciplinas como Veterinaria y Zootecnia, Derecho, Nutrición, Horticultura Ambiental, Gastronomía, Diseño Industrial, Enfermería, así como de las facultades de Psicología y de los programas de Posgrado, mientras que el resto de las unidades académicas continúan construyendo sus propuestas con las directivas correspondientes.

En cuanto al manejo presupuestal de la institución para hacer frente a las demandas de infraestructura, Amaya Llano aclaró que el proyecto de egresos aprobado previamente en el Consejo Universitario se encuentra en fase de análisis y ratificación por parte de la Legislatura del Estado, por lo que el recurso se mantiene etiquetado en rubros específicos a la espera del cierre legislativo que otorgue certeza financiera definitiva.

Respecto a las quejas estudiantiles relacionadas con casos de acoso y el temor a posibles represalias dentro de los campus, la rectora confirmó que uno de los puntos centrales del pliego contempla una reestructuración profunda de la Unidad de Atención a Violencias de Género, tema que será desahogado puntualmente dentro del calendario de las mesas de negociación para brindar certidumbre y garantías a la comunidad universitaria.