Arranca en Michoacán el ciclo escolar 2025-2026 con un compromiso de paz: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán, 1 de septiembre de 2025.- Con el compromiso inquebrantable de trabajar con honestidad para alcanzar los mejores resultados, Michoacán arranca el ciclo escolar 2025-2026 para más de 953 mil alumnos de nivel básico, destacó la secretaria de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina, acompañada del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda, en representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

"La educación es el único camino para fomentar entornos de paz; las y los jóvenes que estén en las aulas, difícilmente saldrán a las calles a dañar a la sociedad. Por eso, nuestro compromiso es trabajar para tener ciclos escolares completos, equipar escuelas y mejorar las condiciones para que todas y todos tengan las mismas oportunidades", señaló la titular de la SEE, en el acto protocolario en la Primaria "Gregorio Torres Quintero" de Morelia.

La Secretaría de Educación, bajo el liderazgo de Gabriela Molina, celebra mil días de trabajo continuo, caracterizados por la honestidad y resultados tangibles que han sentado las bases para un futuro educativo más prometedor en la entidad, a favor de más de un millón 247 mil estudiantes de todos los niveles, siempre con el respaldo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

A lo largo de estos mil días se han logrado importantes avances que reflejan el esfuerzo conjunto de la comunidad educativa. Entre los logros más destacados se encuentran la justicia laboral para más de 17 mil maestras y maestros, el fortalecimiento de programas emblemáticos como “En Michoacán Se Lee” y “Jalo a Estudiar”, así como el histórico primer lugar nacional en el combate al rezago educativo, logrando una disminución del 3.2 por ciento entre 2022 y 2024.

El compromiso del estado con la educación se alinea con la visión nacional de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, quienes han subrayado la importancia de un sistema educativo equitativo e inclusivo para el desarrollo del país. Con el inicio de este nuevo ciclo, se refrenda el pacto por la educación entre sociedad y gobierno.

En el evento estuvieron presentes la presidenta del Congreso de Michoacán, Giulianna Bugarini; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado, José Roberto Santillán; el titular de la Oficina de Enlace Educativo, Humberto González; el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Alejandro Vargas, así como alumnas, alumnos, maestras, maestros, y madres y padres de familia.