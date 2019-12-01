¡Aprende y diviértete en el curso de verano de la UMSNH!; inscripciones abiertas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 13:10:20

Morelia, Michoacán, a 11 de julio de 2026. - La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) dio a conocer su convocatoria al Curso de Verano 2026 “Zorros Nicolaitas”, que se realizará del 3 al 21 de agosto en las instalaciones de Ciudad Universitaria.

El jefe del Departamento de Deporte Universitario, Julio Juárez, señaló que el curso está enfocado a niñas, niños y adolescentes, por lo que invitó a las madres y padres de familia a inscribir a sus hijas o hijos.

Detalló que las actividades que se impartirán son: ajedrez, fútbol, básquetbol, voleibol, tochito, atletismo, karate, taekwondo, bádminton, box, expresión corporal, yoga, body combat, cuenta cuentos, baile, entre otras, y darán inicio a las 8:00 horas para concluir a las 14:00 horas.

“Serán tres semanas en las que las niñas y niños podrán realizar diferentes actividades, ya sean deportivas, artísticas o académicas, con la finalidad de que tengan un aprendizaje integral. Las inscripciones están abiertas y la pueden realizar en la Dirección del Deporte Universitario, que se encuentra en las instalaciones de la Universidad Michoacana”, agregó Juárez.

Los requisitos son: tener entre 6 y 17 años, llenar formulario de inscripción, pagar inscripción, que incluye seguro médico y dos playeras, dos fotografías tamaño infantil de la o el pequeño, una fotografía infantil del padre, madre y/o tutor, CURP, firmar hoja responsiva y llevar certificado médico.

Cabe señalar que a las y los empleados de la UMSNH, se les aplicará un 25 por ciento de descuento en la inscripción. Para mayores informes comunicarse a los números: 44 33 68 75 08 y 44 33 51 45 08.