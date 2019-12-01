Aprende inglés o francés en la Universidad Tecnológica de Morelia

Morelia, Michoacán, 29 de agosto del 2025.- La Universidad Tecnológica de Morelia, a través del Programa de Idiomas, abrió la convocatoria para inscribirse a los cursos sabatinos de inglés y francés, dirigidos a estudiantes, egresados, trabajadores de gobierno y público en general. Las inscripciones ya están disponibles y las clases inician el sábado 6 de septiembre en las instalaciones de la institución.

Los cursos están organizados en tres niveles básicos, tres intermedios, tres avanzados y dos de preparación para certificaciones internacionales. En caso de que los interesados busquen ingresar a un nivel distinto al inicial, podrán presentar un examen diagnóstico que permitirá ubicarlos en el nivel correspondiente. La convocatoria está abierta a niños a partir de 8 años, jóvenes y adultos.

El programa se imparte de manera presencial los días sábados de 9:00 a 14:00 horas. Las cuotas de recuperación van desde mil 896 por cuatrimestre para el público en general hasta 875.00 pesos para niños, con precios especiales para estudiantes y egresados de la UTM, así como para trabajadores de gobierno.

El proceso de inscripción considera el registro en línea, la entrega de documentos y el pago correspondiente. La convocatoria completa, con requisitos y pasos a seguir, puede consultarse en el siguiente enlace http://bit.ly/3HqvE8O