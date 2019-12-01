Aplicará CNTE consulta para identificar necesidades en escuelas de Michoacán

Aplicará CNTE consulta para identificar necesidades en escuelas de Michoacán
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 14:55:20
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Morelia, Michoacán, a 19 de marzo del 2026— La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sección XVIII, aplicará una consulta para conocer el estatus de las necesidades de infraestructura, déficit de personal, y temas académicos, entre otras carencias.

Al respecto, Jairo Mandujano Ortega, líder estatal de una de las fracciones de la CNTE, apuntó que dicha consulta se aplicará en la totalidad de las instituciones del estado.

"No sería una consulta amañada, ni dirigida como la que luego hacen los políticos en el estado (por no mencionar partidos); será una consulta donde vamos a platicar con los padres de familia y que ellos nos digan qué es lo que hace falta en las escuelas para mejorar el nivel educativo", comentó el representante magisterial. 

Agregó que la totalidad de las escuelas de Michoacán tienen necesidades de infraestructura. Los resultados de la consulta  serán públicos con el interés de que las autoridades de la Secretaría de Educación Federal y Estatal conozcan los requerimientos del sector educativo. 

En entrevista brindada a diversos medios, en el segundo día del paro nacional de labores, apuntó que están abiertos al diálogo con las autoridades y les pidió que el sector magisterial no sea visto "como enemigos".

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