Aplicantes denuncian "puntajes atípicos" en examen de ingreso en línea

Aplicantes denuncian "puntajes atípicos" en examen de ingreso en línea
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 12:51:23
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Ciudad de México, a 20 de julio 2026.- Estudiantes que aspiran a entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), denunciaron puntajes “atípicos” en los exámenes en línea para ingresar a las licenciaturas.

De acuerdo con gráficas que circulan en redes sociales, se muestran cambios drásticos en los puntajes mínimos promedio, sobre todo para carreras como medicina, donde la media de respuestas acertadas subió de 40 a 100.

Por lo anterior, usuarios de las plataformas digitales mencionaron que muy probablemente los aspirantes hicieron trampa al hacer uso de la inteligencia artificial para contestar el examen.

En consecuencia cientos de inconformes convocaron a una manifestación frente al edificio de la Rectoría de la UNAM, el próximo lunes 27 de julio.

Cabe mencionar que se trata de la primera vez que la Máxima Casa de Estudios del país aplica un examen de ingreso en línea.

Al cierre de esta edición, ninguna autoridad universitaria se ha pronunciado respecto a los resultados en los exámenes.

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