Anuncia la UMSNH movilizaciones en defensa de su autonomía

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 20:27:42

Morelia, Michoacán, a 2 de noviembre de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) llevará a cabo este martes 3 de noviembre una jornada de actividades y movilizaciones en defensa de su autonomía universitaria, con acciones que incluyen cierres viales en Morelia, una protesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y una marcha en la capital michoacana.

De acuerdo con la agenda difundida por la institución, las actividades comenzarán a las 08:00 horas con una rueda de prensa para informar sobre las acciones previstas y fijar su postura ante los medios de comunicación.

Posteriormente, a las 09:00 horas se realizarán cierres viales en las principales salidas de Morelia, mientras que a las 09:30 horas está programada la salida de un contingente hacia la Ciudad de México, donde se llevará a cabo una protesta frente a la SCJN.

A las 11:00 horas tendrá lugar una marcha universitaria en defensa de la autonomía de la máxima casa de estudios de Michoacán, con la participación de integrantes de la comunidad nicolaita.

Asimismo, la institución informó que, al concluir la movilización, emitirá una declaratoria de personas non gratas, como parte de las acciones emprendidas para defender su independencia y su derecho a decidir su propio rumbo sin injerencias externas.

La Universidad sostuvo que la autonomía universitaria es un derecho que debe ejercerse y defenderse de manera permanente por quienes integran su comunidad.