Anuncia IFEQ obra en preescolar de Corregidora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 13:43:27

Querétaro, Querétaro, 29 de agosto del 2025.- El titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro, Fernando Orozco Vega, anunció obra educativa en el preescolar Federico Montes Alaniz, ubicado en Pirámides, municipio de Corregidora.

La inversión total es de 2.6 millones de pesos, acción estatal que beneficiará a 29 alumnos.

Ante madres de familia y docentes, Orozco Vega detalló las acciones a realizar al interior de la institución, como la construcción de la plaza cívica, barda perimetral, plaza y pórtico de acceso, espacios que propiciarán la convivencia sana y la seguridad de los usuarios.