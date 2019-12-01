Anuncia IFEQ obra en preescolar de Corregidora

Anuncia IFEQ obra en preescolar de Corregidora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 13:43:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 29 de agosto del 2025.- El titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro, Fernando Orozco Vega, anunció obra educativa en el preescolar Federico Montes Alaniz, ubicado en Pirámides, municipio de Corregidora.

La inversión total es de 2.6 millones de pesos, acción estatal que beneficiará a 29 alumnos.

Ante madres de familia y docentes, Orozco Vega detalló las acciones a realizar al interior de la institución, como la construcción de la plaza cívica, barda perimetral, plaza y pórtico de acceso, espacios que propiciarán la convivencia sana y la seguridad de los usuarios.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver putrefacto en un barranco de Uruapan, Michoacán
Detienen a dos personas más en Mexicali, por la agresión al periodista Jorge Heras; suman 4 detenidos
Asesinan a taxista en Apatzingán, Michoacán
Se desata balacera tras intento de asalto en Zamora, Michoacán
Más información de la categoria
Mujer intenta apuñalar a médico del IMSS en Chihuahua; le sugirió bajar de peso y no le pareció
Así fue la historia de los dos adolescentes privados de la libertad en Pénjamo por grupo delincuencial jalisciense; los rescataron con vida pero uno de ellos murió por las inhumanas condiciones
Localizan en SLP cuerpo de madre buscadora de Zacatecas; detienen a un sospechoso
Llevan a cabo jornada de Toma de Muestras ADN, en Apatzingán, Michoacán
Comentarios