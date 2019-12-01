Anuncia Bedolla inversión para Universidades Tecnológicas en Morelia y Maravatío

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 18:08:18

Morelia, Michoacán, 21 de marzo de 2026.- Para consolidar espacios dignos que impulsen el desarrollo académico de la juventud michoacana, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció una inversión de 72 millones de pesos destinada a fortalecer la infraestructura de las Universidades Tecnológicas de Morelia (UTM) y del Oriente (UTOM), esta última ubicada en el municipio de Maravatío.

El mandatario estatal subrayó que estas acciones buscan mejorar las condiciones de enseñanza y asegurar que los estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para su formación profesional, vinculándolos directamente con las demandas del sector productivo.

Para la Universidad Tecnológica del Oriente, el mandatario detalló que se ejercerán 50 millones de pesos durante este año. Este recurso se aplicará en la construcción de un nuevo edificio que albergará aulas de última generación y equipamiento especializado, ampliando la oferta y calidad educativa en beneficio de las y los jóvenes de la región.

“La mejor inversión que puede hacer un gobierno es en la educación universitaria tecnológica. Si tenemos a los jóvenes en ese nivel de educación, podemos tener a Michoacán en otro nivel”, refirió Ramírez Bedolla.

En lo que respecta a la Universidad Tecnológica de Morelia, el gobernador informó que se destinarán 22 millones de pesos para la edificación de un inmueble de dos plantas. Esta obra permitirá incrementar la capacidad de matrícula del centro educativo.

Con estas inversiones, explicó que se fortalece la educación pública de calidad como el eje principal para la transformación social y el crecimiento económico del estado.