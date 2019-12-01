Amplía UT San Juan oferta educativa en Modelo Mixto

San Juan del Río, Querétaro, 27 de enero del 2026.- La Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan), además de la Ingeniería en Mecatrónica, ofrece la Ingeniería Industrial, y la licenciatura en Negocios y Mercadotecnia en Modalidad Mixta, con especialidades en Automatización, Sistemas de Gestión de la Calidad y Mercadotecnia, respectivamente, las cuales están dirigidas a aspirantes mayores de 20 años que ya laboren en áreas afines a la carrera que desean cursar y que busquen profesionalizar sus competencias y habilidades adquiridas con la experiencia laboral.

El Modelo Mixto, impulsado desde la Dirección General de Universidades Tecnológicas, combina la enseñanza presencial con el aprendizaje en línea utilizando las tecnologías de la información para ofrecer flexibilidad y eficiencia, permitiendo a las y los estudiantes compaginar trabajo y estudio con clases vespertinas los viernes y matutinas en sábado, con el objetivo de aumentar la cobertura y accesibilidad a estudios universitarios, así como mantener la calidad educativa.

Con esta nueva oferta educativa, la UT San Juan fortalece también su vinculación estratégica con el sector empresarial, al asegurar que los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrollas por las y los alumnos sean pertinentes y aplicables directamente a las necesidades de un mercado laboral global que está en constante evolución y requeire de perfiles especializados para impulsar la competitividad.

Las y los aspirantes interesados en cursar una de estas tres carreras en Modelo Mixto pueden realizar su registro antes del 13 de marzo para obtener la ficha que les da acceso al examen de admisión a través de la página de la universidad www.utsjr.edu.mx o solicitar mayores informes enviando un mensaje al número de WhatsApp 427 152 20 14 o al correo aspirantes.se@utsjr.edu.mx.