Alumnos inician su aventura de intercambio en la UAG

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 14:29:58

Guadalajara, Jalisco, 26 de agosto del 2025.- Estudiantes de Movilidad Entrante de España, Colombia, Perú, Francia, Corea del Sur, Estados Unidos y México empezaron ya su aventura en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

Estos chicos estudiarán materias en diversas carreras, y algunos extranjeros reforzarán el idioma español, por un semestre o un año. Para darles la bienvenida la Dirección de Internacionalización realizó un evento de orientación.

Durante el evento, el Mtro. Fernando Torres de la Torre, Director de Internacionalización de la UAG, dio un mensaje a los estudiantes en el que los invitó a disfrutar de todo lo que esta institución tiene para ofrecer.

Además, los invitó a recorrer y conocer el Estado de Jalisco, Entidad que ha sido calificada como la “Cuna de la Mexicanidad”.

Luego de las palabras de bienvenida, los alumnos conocieron más sobre los diversos servicios que esta institución les ofrece para apoyarlos durante su estancia. Entre ellos, aprendieron a cómo usar las aplicaciones de la UAG, las instalaciones de la institución, recomendaciones para vivir en la ciudad, rutas de autobuses, de viaje y otros consejos que serán de ayuda para ellos.

Tras la presentación, los alumnos recorrieron Ciudad Universitaria, donde conocieron las diferentes instalaciones, como la Biblioteca, la Cafetería Central, algunos Laboratorios, entre otras áreas.



Más allá de un intercambio

La Dirección de Internacionalización recibe a cientos de estudiantes de América, Asia, Europa y otros rincones del mundo gracias a los cientos de convenios con los que cuenta la UAG.

Las actividades que realiza van desde investigaciones, intercambios y experiencias de movilidad de México al extranjero y viceversa, Aulas Coil, Proyectos Especiales como el Call To Research de la Arizona State University (ASU) la Universidad #1 en Innovación, entre otras.

De esta manera, la UAG crea cada vez más experiencias internacionales para su comunidad universitaria y estudiantes extranjeros que visitan la institución.