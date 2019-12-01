Agiliza UMSNH trámites de reinscripciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 11:21:35
Morelia, Michoacán, a 10 de febrero de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) cuenta con distintas modalidades para realizar el pago por el concepto de reinscripciones, por lo que hace el exhorto a la comunidad estudiantil que, para evitar desplazarse a las cajas de la Tesorería, pueden llevarlo a cabo a través de la aplicación de BBVA y Banorte, así como en línea en www.umich.mx.

En este sentido, el tesorero Enrique Eduardo Román García, reiteró que la Universidad busca hacer ágil los trámites administrativos, y es por ello que también ha habilitado el pago a través de otras instituciones bancarias como Santander, HSBC y Banbajío, mediante las cajas, practicajas y cajeros automáticos.

En tanto, para que se vea reflejado inmediatamente se pueden realizar en BBVA y Banorte.

Se exhorta a la comunidad estudiantil a que utilicen las plataformas digitales para agilizar sus trámites de reinscripciones y diversos trámites de pagos.

