Administración de Yarabí Ávila cumple con el 96.67 por ciento en el SEvAC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 12:44:16
Morelia, Michoacán, a 06 de septiembre de 2025.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) encabezada por la rectora Yarabí Ávila González, cumplió con el 96.67 por ciento en el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC), durante el periodo 2 del ejercicio fiscal 2025.

El tesorero Enrique Eduardo Román, indicó que, dichos resultados reafirman que la transparencia, la rendición de cuentas, el manejo correcto de los recursos y la armonización contable han caracterizado la presente gestión nicolaita. 

El funcionario precisó que, en los últimos dos años de evaluación, la institución ha mantenido un nivel de cumplimiento promedio del 94 por ciento, tras señalar que la instrucción de la rectora Yarabí Ávila es continuar en esa línea y fortalecer las acciones que permitan llegar al 100 por ciento de cumplimiento. 

Es importante señalar que, el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable tiene como finalidad evaluar el grado de cumplimiento de los entes públicos de los tres órdenes de gobierno respecto a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Dichas evaluaciones se realizan de manera periódica cada tres meses.

