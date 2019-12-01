Abre UT San Juan espacio para impulsar innovación y emprendimiento entre estudiantes

San Juan del Río, Querétaro, a 8 de septiembre de 2025.- Con el propósito de fomentar la creatividad, la innovación y el emprendimiento entre la comunidad estudiantil, el rector de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan), Fernando Ferrusca Ortiz, acompañado de la gerente de Recursos Humanos de Hirschvogel, Karla Brisol Rodríguez, inauguró “Imaginarium 5.0, un espacio para tus ideas”, un nuevo concepto destinado al desarrollo de ideas y proyectos con aplicación real en la sociedad y en el sector productivo.

Al hacer uso de la palabra, el titular de la UT San Juan destacó que este laboratorio se concretó gracias al apoyo de la empresa Hirschvogel, y fue concebido como un punto de encuentro para la experimentación, la generación de ideas disruptivas, el trabajo en equipo y la sostenibilidad que permitirá a los estudiantes, guiados por sus docentes, materializar propuestas que respondan a las necesidades actuales del entorno, fortaleciendo así su formación académica con experiencias prácticas y de impacto.

“Este lugar que hoy se pone en marcha es de suma relevancia al contar con áreas que impulsen la transferencia de conocimientos más allá del aula, promoviendo el aprendizaje activo y colaborativo. La universidad no solo debe preparar profesionistas, sino también creadores de soluciones que contribuyan al bienestar de la comunidad y al desarrollo económico regional en conjunto con empresas aliadas que creen en el talento de los jóvenes”, señaló.

Ferrusca Ortiz destacó además que este nuevo espacio representa también un compromiso renovado con las alumnas y alumnos, pues es un lugar pensado para ellos, para que se atrevan a innovar, a equivocarse y a aprender en el camino, con el objetivo de que un proyecto que surja desde aquí tenga la oportunidad de trascender y de convertirse en una propuesta que transforme la realidad de la comunidad.

En su oportunidad, la coordinadora de Educación Superior de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ), Orfelinda Torres Rivera, exhortó a la comunidad universitaria a aprovechar este recurso como plataforma para emprender proyectos interdisciplinarios, fortalecer competencias y vincularse con empresas y organizaciones sociales que buscan soluciones innovadoras, que permitan que la UT San Juan reafirme su papel como formadora de profesionistas capaces de afrontar los retos del presente y del futuro.