Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 16:08:30

Querétaro, Querétaro, 27 de noviembre de 2026.- Con platillos elaborados a base de carne de conejo y disponibilidad ilimitada en productos seleccionados, el Área Cunícola (ARCUN) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), campus Amazcala, puso a disposición del público en general su menú navideño 2026 para las celebraciones de fin de año.

De acuerdo con la información difundida por la instancia universitaria, a través de un comunicado, el periodo de solicitudes ya se encuentra abierto y la dinámica de entregas se organizará en tres momentos, teniendo como última fecha de entrega el 21 de diciembre.

Entre las opciones contempladas en la propuesta gastronómica figuran rollo de conejo, boloñesa, lasaña y conejo marinado, dirigidos tanto a integrantes de la comunidad universitaria como a familias de la zona metropolitana de Querétaro que busquen alternativas cárnicas distintas para la temporada decembrina.

Para facilitar la logística a quienes realicen su pedido desde distintos sectores de la capital queretana y el municipio de El Marqués, se habilitaron dos sedes de recolección: Centro Universitario y campus Aeropuerto.

Las personas interesadas en consultar detalles, disponibilidad o realizar su solicitud pueden acudir a la página de Facebook oficial ARCUN UAQ, comunicarse por vía telefónica al 442 147 98 61 o enviar mensaje por WhatsApp al 442 555 94 22.

La oferta decembrina de ARCUN en el campus Amazcala, ubicado en el municipio de El Marqués, se inscribe en la labor productiva, académica y de vinculación que la UAQ mantiene en materia de cunicultura y aprovechamiento pecuario, acercando a la población de Querétaro productos procesados generados en sus espacios universitarios.

Con este esquema de entregas escalonadas hasta el 21 de diciembre, la institución busca ordenar la distribución de sus preparaciones durante las semanas de mayor demanda por las posadas y las fiestas navideñas.