Abierta convocatoria para el Premio ANUIES 2026; UMSNH invita a egresados de posgrado a participar
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 18:10:26
Morelia, Michoacán, a 22 de enero de 2025.- Egresados y egresadas de los programas de maestría y doctorado que ofrece la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), podrán postular su candidatura para el Premio ANUIES 2026 en las categorías de Tesis de maestría y doctorado en sectores estratégicos para México.  

De acuerdo con la convocatoria, el Premio otorgado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) tiene como propósito reconocer los trabajos que destaquen por su contribución teórica y metodológica, y hagan aportaciones relevantes en las áreas de educación superior, agricultura, agua o energía. 

Las tesis propuestas por las y los postulantes deberán corresponder a un programa de maestría o doctorado impartido por una o varias instituciones de educación superior asociadas a la ANUIES y debidamente registrada en la Dirección General de Profesiones, además de ser inéditas y no haber participado en convocatorias similares de carácter nacional.

Las personas interesadas podrán registrar sus trabajos de tesis de forma individual o colectiva a través del micrositio del Premio ANUIES http://premioanuies.anuies.mx/, anexando carta de postulación, acta de examen de grado, carta declaratoria de autoría, tesis de maestría o doctorado, resumen ejecutivo y síntesis curricular.

Los trabajos serán evaluados por un jurado integrado por reconocidos especialistas, el cual seleccionará una tesis ganadora por cada temática establecida (educación superior, agricultura, agua y energía), las cuales se harán acreedoras a un reconocimiento, moneda conmemorativa y un estímulo económico de cuarenta y cinco mil pesos para cada una.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el martes 17 de marzo, los resultados se darán a conocer a través de la página www.anuies.mx el viernes 14 de agosto, la ceremonia de premiación se realizará en el marco de la XII Conferencia Internacional ANUIES 2026, a realizarse en el mes de noviembre del año en curso.

