A ser agentes de cambio en las comunidades, convoca Yarabí Ávila a odontólogos nicolaitas

Morelia, Michoacán, a 14 de julio de 2026.- A ser agentes de cambio en las comunidades, llamó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, a las y los egresados de la Licenciatura como Cirujano Dentista, que realizarán su servicio social.

En este marco, les expresó su felicitación por iniciar esta etapa en su carrera profesional, tras señalar que deben tener confianza de que la asignación de campos clínicos es transparente y se realiza de acuerdo a los promedios de cada una y cada uno de los jóvenes.

La rectora señaló que el que hayan concluido la licenciatura, no quiere decir que ya no forman parte de la UMSNH, al referir que aún quedan trámites por llevar a cabo como la titulación, “de igual forma, la formación profesional nunca concluye y más en las áreas de la salud, hay actualizaciones que se van dando de manera frecuente y ustedes tienen que estar al día”.

Al respecto, las y los invitó a continuar su capacitación con especialidades, diplomados o maestrías, al referir que en el campo laboral la competencia es muy fuerte, y quien marca la ventaja competitiva es quien tiene más posibilidades de crecimiento. “Recuerden algo importante, que la vida no se define precisamente por las circunstancias sino por las decisiones que ustedes toman, a veces pensamos que lo sabemos todo, pero la madurez y el aprendizaje es algo que todos los días vamos adquiriendo”.

Ávila subrayó la labor que las y los dentistas deben realizar con la sociedad, en el sentido de sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención y de acudir de manera periódica a realizarse revisiones dentales, “son dos elementos en los que ustedes van a tener que trabajar como una responsabilidad al ser egresadas y egresados de una institución pública como lo es la Universidad Michoacana”.

De igual forma, los exhortó a compartir su conocimiento, incluso a través de sus redes sociales, y ayudar a que otras personas sepan que es vital el cuidado de la salud bucal, “ustedes son parte importante de la transformación de nuestra sociedad y podrán cambiar la vida de muchas personas en las comunidades, todos los días tenemos oportunidades para aprender y para ser mejores, muchas felicidades a todas y todos”.

El coordinador de Pregrado y Servicio Social de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), Jesús Echeverría Ramírez, precisó que el servicio social es una etapa única en la vida donde se deben enfocar a las actividades propias de la carrera pero con una mayor responsabilidad, porque ahora van a estar en una unidad frente a sus pacientes.

El funcionario afirmó que a lo largo de este año, las y los egresados nicolaitas no estarán solos, ya que contarán con el respaldo de la Facultad de Odontología, de la Dirección de Vinculación y Servicio Social y de la Secretaría de Salud, que estarán para apoyarlos en cualquier eventualidad que se les presente.

Por su parte, la directora de la Facultad de Odontología, Karina Fernández Chávez, exhortó a los pasantes a confiar en la preparación recibida, en sus capacidades y en todo el potencial demostrado durante sus años de estudio, “honren siempre la confianza que los pacientes depositen en ustedes, estoy convencida que sabrán desempeñarse con ética, responsabilidad, respeto y profesionalismo”.

Finalmente, el director de Vinculación y Servicio Social, Sergio David Villicaña, indicó ante las y los jóvenes que a donde vayan, los espera una comunidad que necesita de su trato digno y de su compromiso para mejorar su salud bucal y con ello su calidad de vida.