A seguirse preparando para mantener el liderazgo, convocan a egresados de la Facultad de Ingeniería Eléctrica

Morelia, Michoacán, a 7 de septiembre de 2025.- A seguirse preparando para mantener el liderazgo invitó el secretario Académico, Antonio Ramos Paz a egresadas y egresados de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, al asistir con la representación de la rectora Yarabí Ávila Gonzalez a la entrega de cartas de pasante de los programas de Ingeniería Electrónica, Ingeniero Electricista e Ingeniería en Computación.

El funcionario las y los exhortó a culminar este proceso con su titulación, así como a trabajar en su día a día bajo cuatro ejes, el primero, el de la eficacia, “busquen soluciones que resuelvan los problemas, después busquen que estas soluciones también sean eficientes, traten de optimizar los recursos con los que trabajan y que estas soluciones sean sostenibles, y por último, lleven siempre presente el humanismo que nos caracteriza a los nicolaitas”.

La Universidad Michoacana, añadió, los preparó para afrontar todos y cada uno de los retos que se les presenten, pero no se alejen de la institución porque aquí tendrán la posibilidad de seguirse actualizando, hay estadísticas que nos dicen que a los 5 años de que un egresado de una área de ingeniería ha terminado la carrera, aproximadamente el 80 por ciento de los conocimientos técnicos ya se volvieron obsoletos, entonces hay que seguirse preparando para mantener ese gran liderazgo.

Por su parte, el director de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Roberto Tapia Sánchez, indicó que cada uno de los egresados y egresadas forjará una nueva historia en la etapa que tienen por delante, “no tengan temor de enfrentar los nuevos retos, utilicen las herramientas que sus profesores, padres y compañeros les transmitieron para afrontar todos los retos que se les presenten dentro de su vida laboral y personal”.

Coincidió en la importancia de la actualización constante, al referir que la vida es una continua preparación, por lo que los invitó a ver siempre hacia adelante estableciéndose metas y enfocándose en alcanzar sus objetivos. “El éxito de ustedes es el éxito de nuestra Facultad y de la Universidad”.

A nombre de la generación egresada, el alumno Noe Coria Villalobos agradeció a sus familias por las palabras de aliento y por acompañarlos en esta etapa que hoy culminan, al igual que a sus profesores por transmitir sus conocimientos y su pasión por esta carrera, “ahora nuestro desafío será usar todo lo aprendido y resolver algunos de los tantos problemas complejos que tiene el mundo allá afuera”.