A pocos días de lanzar la Convocatoria de Ingreso a la UMSNH, se registran más de 11 mil 300 prefichas

Morelia, Michoacán, a 06 de marzo de 2026.- Más de 11 mil 300 prefichas se han registrado a pocos días de lanzar la Convocatoria de Nuevo Ingreso a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), de las cuales seis mil 240 personas ya concluyeron el trámite.

La rectora Yarabí Ávila Gonzalez destacó la respuesta que se ha tenido por parte de los jóvenes que desean estudiar en la Máxima Casa de Estudios, a quienes invitó a prepararse para presentar el examen, ya que es el único medio para obtener un espacio en alguno de los programas educativos de la institución.

De acuerdo con información de la Dirección de Control Escolar como ha sido una constante el mayor número de aspirantes se registran en las carreras del área de Ciencias de la Salud, seguido por las Ciencias Exactas e Ingenierías.

La convocatoria cerrará el 12 de junio del presente año, y el trámite se puede realizar en la página oficial de la UMSNH, que es www.umich.mx. En tanto, la aplicación de los exámenes se llevará a cabo del 22 al 25 de junio.

Las y los estudiantes que realicen su registro deberán contar con los siguientes documentos: CURP, acta de nacimiento, certificado o constancia de estudios de Bachillerato con historial académico, comprobante de domicilio, correo electrónico personal y en uso, número de celular personal y activo, identificación con fotografía de la o el aspirante y Número de Seguridad Social.