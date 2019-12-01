A la comunidad universitaria y a la opinión pública: profesores y profesoras de la Facultad de Derecho de la UMSNH

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 10:55:27

Morelia, Michoacán, a 14 de febrero de 2026.- Quienes suscribimos el presente documento, profesoras y profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, manifestamos con firmeza y claridad nuestra postura ante los acontecimientos y el clima de constante señalamientos y presiones externas que han afectado el desarrollo normal de nuestra vida académica.

Nuestra Facultad es, ante todo, un espacio de formación, reflexión, investigación y enseñanza. Somos una comunidad de académicos comprometidos con la educación, con nuestros estudiantes y con la misión histórica de nuestra Universidad. No somos una comunidad de confrontación ni de intereses políticos; somos una comunidad de trabajo, de pensamiento y de vocación universitaria.

Por ello, expresamos de manera categórica que deseamos, simplemente, que se nos permita trabajar.

Durante casi tres años, nuestra comunidad ha sido objeto de un constante golpeteo, de señalamientos y de interferencias que no contribuyen al fortalecimiento institucional, sino que generan un ambiente innecesario de tensión e incertidumbre. Estas acciones han intentado vulnerar la estabilidad de nuestra Facultad y distraerla de su verdadera misión: la formación de juristas y el desarrollo del conocimiento.

Ante ello, hacemos un llamado respetuoso, pero firme, a las autoridades universitarias y a los actores externos, para que se respete la autonomía de nuestra Facultad y el derecho de su comunidad académica a desempeñar sus funciones sin presiones, sin interferencias y sin injerencias ajenas a la vida institucional.

Respaldamos el trabajo y la conducción de nuestro Director, quien ha desempeñado su responsabilidad en apego a la normatividad universitaria, con compromiso institucional y con respeto a nuestra comunidad. Reconocemos su disposición al diálogo, su responsabilidad académica y su interés por preservar la estabilidad y el desarrollo de nuestra Facultad.

Nuestra comunidad esta unida.

Lo único que deseamos es continuar con nuestras labores académicas, en un ambiente de respeto, estabilidad y libertad, sin ser incomodados por intereses o actores externos que nada tienen que ver con nuestra vida académica.

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales es, y debe seguir siendo, un espacio de pensamiento libre, de trabajo digno y de respeto mutuo.

Confiamos en que prevalecerá la razón, el respeto institucional y el compromiso con nuestra Universidad.

Atentamente

Profesoras y Profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo